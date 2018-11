Familie doodgestoken Michael de Boe boos en verdrietig na vrijlating

The Voice Iris laat tranen vloeien met lied voor pa: ‘Zou graag weer contact willen’

0:34 Vier coaches laten draaien en drie van hen tot tranen roeren. Het lukte Iris Noëlle Lengkeek (23) uit Amersfoort vanavond in The voice of Holland. Haar beladen vertolking van het nummer Piece by piece ging over haar vader, met wie ze geen contact heeft. ,,Scheidingen zijn bijna normaal geworden, maar dat maakt ze niet minder pijnlijk.’’