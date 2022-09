Familie in tranen bij confrontatie met jonge vader die toegeeft zijn vriendin te hebben gewurgd

Ouders die kinderop­vang verliezen willen snel oplossing: ‘Hopelijk vóór september uitspraak’

Vijftien ouders die een dag of meer kinderopvang verliezen door het personeelstekort bij Ska Kinderopvang, zien af van een kort geding. Ze dienen nu een klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang. ,,Een rechtszaak, zelfs een kort geding, kan maanden duren. Die tijd is er niet.”

29 juli