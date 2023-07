Familie in tranen, na 27 jaar iemand gestraft voor dood Mike: ‘Hij verdiende het niet om te worden afgeslacht’

DIERENPARK AMERSFOORT Ruim twee jaar na uitbraak blijkt: verdoven was nooit een optie voor ontsnapte apen, er was geen dierenarts

DierenPark Amersfoort had geen andere keus dan Mike en Karibuna, de twee chimpansees die op 3 november 2020 uit hun verblijf ontsnapten, dood te schieten. De vaste dierenarts, de enige die een verdoving klaar mag maken, was op het moment van de uitbraak niet in het park. En zonder een arts was verdoven geen optie.