Fans opgelet: ‘Amersfoortse’ hitserie Oogappels gaat woensdag weer van start

Feest der herkenning

Oogappels is vanaf de allereerste aflevering een feest der herkenning voor Amersfoorters. Zo staat de karakteristieke villa waar de karakters Merel en Erik in woonden in het lommerrijke Bergkwartier, zit de werkplaats van karakter Marcel in werkelijkheid aan de Arnhemseweg (fietsenhandel Fietsboek) en wordt volop gegeten in restaurants in de stad, zoals Zandfoort aan de Eem.