Felle tegenstand uit alle hoeken, maar er mag tóch gebouwd worden in het Pastoriebos in Voorthuizen

Waarom Amersfoort statushou­ders voorrang geeft bij sociale huurwonin­gen: ‘We moeten iedereen helpen’

Per 1 november gaan zes weken lang bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Amersfoort naar mensen met een verblijfsvergunning. Dat is vooral een praktische maatregel, benadrukt wethouder Astrid Janssen. ,,We vangen niet méér mensen op - wel sneller.”

19 oktober