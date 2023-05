Fien dacht haar auto veilig in een ‘Daltonwijk’ te parkeren, maar leerde een harde les

Gouden Pollepel Hoe vang je Azië in 140 gerechten? Ook met zeebaars met pestosaus, blijkt in dit restaurant

Voor een proeve van de ware Aziatische keuken, kun je een trektocht door de regio maken. Van het Utrechtse Blauw via The Oriëntal Swan (Soesterberg) naar Kraton in Leusden. Maar je kunt sinds enkele jaren ook afmeren in de Veilinghaven in Utrecht, bij restaurant IXI .