Fien kijkt uit naar Marokko - Portugal, want ze weet: de meeste mensen deugen

Column Peter Visee over het omgaan met moeilijke jongens: ‘Paul zag het niet in dat streberige trainertje zitten’

We stonden met de hoofden tegen elkaar. Hij was nijdig, omdat ik hem tijdens een potje handbal een stevige beuk in zijn rug had verkocht. Ik was minstens zo kwaad, omdat hij als speler mijn trainingen vergalde. ‘Als hij mij slaat, sla ik terug’, schoot door mijn hoofd. Hij dacht op dat moment waarschijnlijk precies hetzelfde.

12:00