Fien: ‘Wie had gedacht dat westers land als Amerika recht op abortus wil afpakken van de vrouw’

Supermarkt razendpopu­lair nadat Tik­Tok-vi­deo miljoenen keren wordt bekeken: ‘Gelukkig in één keer goed’

Een TikTokfilmpje van medewerkers van de Hoogvliet in Woudenberg heeft de supermarkt heel even de populairste in Nederland gemaakt. De video is vrijdagmiddag al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.