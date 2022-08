Fietser aangereden op beruchte rotonde bij Eemplein

Van ‘tochtgat’ tot bruisende ontmoe­tings­plek: na 10 jaar begint het Eemplein ergens op te lijken

Een ‘tochtgat’ wordt het genoemd, omdat de wind er altijd vrij spel lijkt te hebben. Toch is het Eemplein in tien jaar tijd uitgegroeid tot een levendige winkel- en ontmoetingsplek. Maar ‘af’...? ,,Een plein is nóóit af.’’

6 juli