Fietser belandt op voorruit van auto bij aanrijding op Leusderweg en raakt gewond

Word je gek van al die oversteken­de ganzen op de weg? Zo doe je er wat aan: ‘Voer vooral niet’

Daar sta je dan: wéér te wachten. De oorzaak? Een overstekende ganzenfamilie. Ze lijken vooral in dit seizoen bijzonder goed in één ding: in alle rust de weg oversteken. Maar hoe ga je als mens eigenlijk met deze vogels om? En kun je ze een handje helpen?