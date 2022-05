Fietser gewond na aanrijding met bestelbus in Barneveld

Column Peter Visee staat óók op de pedalen: ‘Ik was geen luie voetballer, ben wel een luie wielrenner’

Ik was vorige week op Mallorca. Wielertripje. Dat heb ik geweten. Normaal gesproken rijd ik één of twee rondjes per week, nu stonden we elke dag op de pedalen. Elke dag zag ik af, ook omdat je op dat eiland flink wat hoogtemeters moet maken. Jan Buis, erevoorzitter van SV Baarn, fietste doodleuk mee op zijn 74ste ook nog mee. Petje af.

