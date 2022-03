Fietser gewond na aanrijding met scooter in centrum van Amersfoort: scooterrijder gaat er vandoor

Pleidooi om ‘vervelende’ ganzen te beschermen tegen vogelgriep: ‘Ze zijn toch een beetje van ons allemaal’

Ja, we hebben soms last van ze. Maar doodgaan aan vogelgriep? Dat gunnen we de beestjes absoluut niet. In Soest gaan stemmen op om een groep ganzen in de wijken Overhees en Smitsveen te beschermen tegen het virus.

24 maart