Fietser gewond na botsing aan Rondweg-Noord in Amersfoort

Deelscoo­ters Go Sharing nu ook in Leusden en Soest: ‘Welkom, maar geen brandjes en foutpar­keer­ders’

Naast Amersfoort krijgen nu ook Leusden en Soest deelscooters en deelfietsen van Go Sharing in het straatbeeld. De gemeenten heten deze ‘deelmobiliteit’ welkom, maar zien ook het schrikbeeld van Amersfoort voor zich. Daar worden de voertuigen her en der geparkeerd en vaak vernield of in brand gestoken. Actiegroep Scootervrij vindt dat er nu al te veel deelscooters zijn.

16 juli