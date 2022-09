Filmmaker Cees lag vier jaar lang verscholen in de bossen: ‘Ik wil laten zien hoe de wolf écht is’

De wolf rukt op, en dat leidt tot zorgen in veehoudend Barneveld: ‘Gaan ze straks achter onze kippen aan?’

De Veluwe is een wolvenroedel rijker, en dat is reden tot zorg voor (pluim)veehouders in de regio. De wolf legt namelijk met gemak de grootste afstanden af, en is zelfs al tot midden in Amersfoort terechtgekomen. ,,We moeten ons afvragen welke soorten hier nou wel en niet horen.”

9 augustus