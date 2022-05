Flatbewoners schrikken zich rot: palen moeten onveilige balkons stutten, maar ze vallen om

Minister moet uitleg geven over schimmel en scheuren in Amersfoort­se flat

Levensgevaarlijk en ongezond. Zo noemt de SP in de Tweede Kamer de situatie van huurders in een Amersfoortse ‘horrorflat’. De partij pleit voor ‘honderd procent huurverlaging’ en eist uitleg van woonminster Hugo de Jonge. ,,Waarom mogen we niet in een onveilige auto rijden, maar wel in een onveilige woning wonen?”

