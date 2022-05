Flinke botsing met drie voertuigen op A1 bij Terschuur; geen gewonden

Zwakbegaaf­de persfoto­graaf was opvallend vaak als eerste bij autobrand, schuur­brand en hooibrand

Een 20-jarige zwakbegaafde jongen uit Hoogland is door de rechtbank veroordeeld voor het stichten van vier branden in Leerdam en omgeving. Door zijn toedoen gingen een auto, een elektrische fiets, een hooibaal en een schuur in vlammen op.

3 mei