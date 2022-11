Flinke schade bij schuurbrand in Hoevelaken

Steeds meer zonnepane­len in provincie Utrecht: met name in Renswoude is het aantal sterk gestegen

Zonnepanelen vinden gretig aftrek in de provincie Utrecht, dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan op basis van CBS-cijfers. In 2021 hadden huishoudens in de provincie gemiddeld 4,5 keer zoveel zonnepanelen als in 2016.

15 november