Flinke toename in aantal scholieren dat wegblijft wegens vakantie of dagje weg

Ouders in Soest en Soesterberg hebben in het afgelopen schooljaar 2021/2022 hun kinderen vaker dan gemiddeld weggehouden van school om op vakantie of een dagje uit te gaan.

Soest noteerde 23 gevallen, terwijl dat er in het vorige schooljaar maar drie waren en in het schooljaar 2019/2020 maar negen. Het jaar daarvoor, 2018/2019 kende Soest ook al zo’n piek, toen waren er dertig ‘luxeverzuimers’.

Coronaklachten zijn volgens onderwijswethouder Liesa van Aalst een reden geweest. ,,Door corona was het lastiger te bepalen van welke vorm van verzuim er sprake was. Was een leerling bijvoorbeeld afwezig door coronaklachten of werd dat als reden gebruikt om niet naar school te gaan?’’

Meestal één dag

Dat er afgelopen jaar een piek was, wijt het leerplichtteam van de gemeente Soest ook voor een deel aan corona, maar dan niet wegens klachten. ‘Dit schooljaar was er veel vraag naar vrije dagen om op vakantie te gaan, waar dat de twee schooljaren daarvoor weinig voorkwam. Er was steeds meer mogelijk qua reizen naar andere landen en we merkten dat ouders daar graag gebruik van wilden maken’, staat in het jaarverslag.

In de meeste gevallen ging het om één dag, om zo de vakantie of het weekend te verlengen. Ouders die dit voor de eerste keer deden, kregen een waarschuwing. Drie keer werd proces-verbaal opgemaakt. Daarbij ging het om meer dan één dag afwezigheid of om herhaald ongeoorloofd verzuim. Meestal volgt voor de ouders dan een geldboete van 100 euro per dag.

Soest noteerde ook een toename in het signaalverzuim, als een kind wegblijft zonder geldige reden. Dit spijbelen was bij 227 leerlingen in totaal 320 keer het geval, ruim 100 keer meer dan in het jaar ervoor. Dit gebeurde vooral in het mbo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.