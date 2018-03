Floris (18) is de nieuwe Max Verstappen

column Het vermoedelijke 10-puntenplan van het nieuwe college

7:25 Dus nu begint het onderhandelen over het collegeprogramma. De vraag vanaf vandaag is: wat zijn er eerder, de tulpen of de compromissen? Ik leg vast een paar compromissen in de week. Zo gaat dat in de politiek. Er liggen daar wekelijks dingen in de week. Het vermoedelijke 10-puntenplan van het nieuwe college: