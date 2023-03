Floris (18) stemde vandaag op zichzelf voor het waterschap: ‘Jongeren over de streep getrokken’

Floris besloot zich pas geleden kandidaat te stellen voor het waterschap om bestuurlijke ervaring op te doen. Volgend jaar begint hij aan een studie bestuurskunde in Utrecht. Via zijn vader kwam hij in contact met iemand van de Algemene Waterschapspartij en daar stonden ze wel open voor een jong, fris gezicht.

Nieuwe stemmers

Morgen is de partijbijeenkomst op het Waterschapshuis in Apeldoorn. Dan wordt bekend of zijn partij winst heeft geboekt. ,,Ik weet niet of ik daarbij kan zijn, want ik moet ook leren voor een toets.”