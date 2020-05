FNV: 28 medewerkers slachterij Scherpenzeel besmet geraakt met coronavirus

Het besmettingsgevaar in de vleesindustrie is volgens de vakbond zo groot doordat in de vleesindustrie de RIVM-regels niet of onvoldoende kunnen worden nageleefd. Dat wijst een steekproef uit, stelt de FNV op zijn website.

Maatregelen

John Klijn, FNV-bestuurder Voedingsindustrie vindt dat er direct duidelijke maatregelen moeten worden getroffen. Hij pleit ervoor dat er minder mensen tegelijkertijd op de werkvloer van slachterijen aanwezig zijn. ,,Mensen staan te dicht op elkaar bij het slachten. Ze moeten beschermingsmiddelen en aangepaste werkplekken krijgen. Er moet gecontroleerd en gehandhaafd worden door de arbeidsinspectie.”

Ruim 70 procent van de werknemers in de vleesverwerking ervaart dat collega’s zich niet aan de regels houden, wijst de steekproef uit. Een derde van de werknemers zegt dat niet op anderhalve meter afstand te kunnen werken en geen spatschermen of mondkapjes te hebben. Van de medewerkers ervaart vier vijfde deel dat ze zich niet veilig kunnen omkleden bij het begin en het afsluiten van de diensten. Handen wassen is een probleem, en in pauzes zitten werknemers te dicht op elkaar.

Flexkrachten

De FNV geeft werkgevers in de industrie gemiddeld een 5 voor de veiligheid van medewerkers. Dat zijn hoofdzakelijk (80 procent) arbeidsmigranten. Volgens Klijn wonen veel flexkrachten in te krappe behuizing te dicht op elkaar, en schort er veel aan hun vervoer van en naar het werk.

De arbeidsinspectie moet volgens FNV intensiever controleren en handhaven. Klijn wijst erop dat in Duitsland en de VS slachterijen worden gesloten. ,,Het is een kwestie van tijd voordat er nog meer besmettingen zijn. Werkgevers moeten actie ondernemen en de overheid moet toezien op naleving van de regels.‘’ Het bedrijf in Scherpenzeel was niet bereikbaar voor een reactie.