Fons Panis, oud-burgemeester van Leusden, op 90-jarige leeftijd overleden

Panis werd in 1932 geboren in het Brabantse Berkel-Enschot, waar zijn vader op dat moment burgemeester was. Hij trad in 1973 in zijn voetsporen door de ambtsketen van de toenmalige gemeente Maartensdijk om te hangen. Vijftien jaar later trad hij aan in Leusden, waar op dat moment als gevolg van een politieke rel zowel de burgemeester als de wethouders waren opgestapt. Hij bleef er eerste burger tot aan zijn pensioen.