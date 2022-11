FoodValley luidt noodklok over tekort aan capaciteit op stroomnet: ‘Dit heeft grote gevolgen’

Hoe verder nu een feestje op de Oranjero­ton­de wéér uit de hand liep? ‘Kennelijk leren ze het nooit’

Overal vuurwerkresten, een gehavende berk en verkeersborden op de grond. Het zijn dinsdag de overblijfselen van een collectieve misdraging op een rotonde in Bunschoten, maandagavond na het laatste fluitsignaal op het WK in Qatar. Tientallen jongeren sloopten wat los en vast zat en dat is zeker niet voor het eerst. Hoe nu verder?

