Foutparkeerders, overstekende kinderen die Sint willen zien: gemeente grijpt in bij Paleis Soestdijk

UPDATE Sinter­klaas is in Nederland en logeert... op Paleis Soestdijk!

14 november Nadat er afgelopen donderdag camerawagens en Pieten werden gesignaleerd was de kans al groot, maar sinds zaterdagmiddag weten we het zeker: gedurende zijn verblijf in Nederland logeert Sinterklaas op Paleis Soestdijk, voor de gelegenheid omgedoopt tot het Grote Pietenhuis. Nieuwsgierige kinderen en hun ouders kwamen zaterdagmiddag al even gluren.