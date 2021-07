Frank werd zwaar mishandeld bij zijn eigen huis in Park Randenbroek: ‘De maat is nu écht vol’

Op woensdagavond 14 juli was het voor de zoveelste keer raak in het Amersfoortse park. Er is vaker sprake van fikse overlast met harde muziek en op die dag kan Frank, die zijn achternaam niet wil delen vanwege zijn kwetsbare situatie in het park, er niet van slapen. Even overwoog hij om de politie te bellen, maar toch besloot hij om eerst zelf het gesprek aan te gaan. ,,Meestal schijn ik even naar boven met een zaklamp en dan weten ze dat er iemand is. Dan verdwijnen ze vaak heel snel.”