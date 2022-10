Gazon bij bevrijdingsmonument in Baarn mogelijk omgewoeld door een das, en dat is bijzonder

Baarn plakt stickers om bewoners te waarschu­wen voor cybercrimi­na­li­teit

De Gemeente Baarn is een campagne gestart om bewoners te waarschuwen voor cybercriminaliteit. In het kader van de week van de veiligheid worden door heel het dorp stickers geplakt om mensen meer informatie te geven over digitale veiligheid.

