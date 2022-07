Geboortenieuws: vier stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort

met video Nick (26) ontwierp deze bijzondere trouwjurk en heeft één doel: ‘Ik wil de trouwjurk van Amalia ontwerpen’

Zijn ultieme doel? De trouwjapon of inhuldigingsjurk van prinses Amalia ontwerpen als het zover is. Modeontwerper Nick Bergisch (26) heeft de lat torenhoog liggen. Zijn eerste trouwjurk is binnenkort in Spakenburg te bewonderen. Een bijzonder blauw exemplaar geïnspireerd op een kraplap, de klederdracht uit het dorp.

