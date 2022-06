‘Geeft u ons het laatste zetje dat ravijn in?’, vragen boeren in emotionele boodschap aan ChristenUnie

In de brief doen de boeren een noodoproep aan de partij. ,,Al onze hoop is gevestigd op u”, is te lezen. ,,Al jaren zijn wij met de politiek in gesprek, maar de regering en uw partij heeft er tot nu toe niets mee gedaan. De complete toekomst van de agrarische sector en van al die mensen eromheen staat nu op het spel.”