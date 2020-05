Geen 5,1 maar een 5,7: gymnasium krikt op eigen houtje examencijfers op

Inbrekers stelen voor 85.000 euro bij fietsen­zaak in Barneveld: ‘Het doet gewoon pijn’

12:59 Afgelopen nacht is er ingebroken bij fietsenzaak Het 2Wielerhuis in Barneveld. In een paar minuten tijd werd er voor zo’n 85.000 euro aan fietsen buitgemaakt door de inbrekers.