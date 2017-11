Geen aanwijzingen voor misdrijf bij vermissing Edwin Takens

Politiewoordvoerder Willemijn Pomper noemt de vermissing van Takens nog steeds zorgelijk. Voor zijn welzijn wordt gevreesd. ,,Omdat we er niet vanuit gaan dat er een misdrijf in het spel is, zijn de acties die we als politie ondernemen minder uitgebreid. Pas als er een concrete aanwijzing binnenkomt, gaan we opnieuw zoeken.''



Takens raakte dinsdag 31 oktober vermist. De dag daarop trof Rob Lohmeijer uit Soest de bestelauto aan op de parkeerplaats aan de bosrand bij Paleis Soestdijk.



,,Ik vond het meteen vreemd'', zegt Lohmeijer, die Takens kent van het honden uitlaten. ,,We komen elkaar vaak rond negenen's ochtends tegen. Deze keer was ik ruim een uur vroeger, maar zijn auto stond er al. De ramen flink beslagen.'' Lohman slaat er geen acht meer op. Totdat hij 's avonds het vermissingsbericht leest. ,,Ik heb direct 112 gebeld.''



Zoekacties

De politie neemt de vermissing dusdanig serieus dat binnen 24 uur een pasfoto wordt verspreid. Met honden, paarden, een helikopter en eenheden van de ME wordt het Baarnse bos uitgekamd. Afgelopen zondag vindt op de Hilversumse hei een burgerzoekactie plaats aangestuurd door het Coördinatie Platform Vermissing. Met een rubber bootje zoekt de politie maandag in de bosvijver De Grote Kom. Allemaal zonder resultaat.



Takens is een gerenommeerd chef-kok. Hij verzorgt het restaurant van jazzpodium Bimhuis in Amsterdam en kondigt deze zomer aan dat hij de nieuwe eigenaar is van Brasserie Bakboord in Almere, het enige restaurant in Flevoland met een Bib Gourmand. Vier maanden later blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel dat hij nog immer geen eigenaar is van de zaak.



Bij zijn vertrek zou de Soester behalve zijn auto niets hebben meegenomen. De politie kan niet bevestigen dat zijn paspoort, telefoon en portemonnee zijn achtergelaten. ,,Zijn drie honden had hij niet bij zich. Daar wordt goed voor gezorgd'', aldus Pomper. Juist dat laatste hield hondenbezitters de afgelopen dagen bezig.



Stichting Oger Zoekhonden is op eigen initiatief gistermiddag bij de bosrand bij Paleis Soestdijk gaan zoeken.