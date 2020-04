Geen bezoek in ziekenhuis? De man van Anja stuurt gewoon een vliegtuig

Keuken­brand, coronacri­sis en koks op leeftijd doen Kantonees restaurant East de das om

17:25 Kantonees restaurant East bij de afrit A1/A30 in Terschuur sluit voorgoed de deuren. Dat hebben eigenaren Yu Lam en Winnie Cheung vrijdagmiddag via sociale media bekendgemaakt. Na de keukenbrand van eind januari is het nu de coronacrisis die het laatste zetje was voor hun besluit.