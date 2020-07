Geen dode maar drie gewonden bij frontale botsing bij Nijkerkersluis

Alexan­der (36) lag weken in coma en waarschuwt ‘malloten’ die coronare­gels aan hun laars lappen: ‘Het is echt de hel’

10:30 Alexander Rosendal (36) is gezond, jong en vader van drie kinderen. Toch kreeg het corona-virus ook hem te pakken. Vier weken lag de Hooglander in coma. Nu waarschuwt hij voor onachtzaamheid. ,,Het was echt de hel. Voor ons hele gezin.’’