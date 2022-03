Geen eieren met Pasen? Oorlog in Oekraïne directe bedreiging voor pluimveehouders

Lana (10) en Alisa (9) willen de Oekraïners steunen en lopen daarom hun eerste protest­mars

Het blauw-geel was zaterdagochtend niet te missen tijdens de solidariteitswandeling voor Oekraïne door de binnenstad van Amersfoort. Naar schatting zo’n honderdvijftig Amersfoorters verzamelden zich onder de Onze Lieve Vrouwetoren met blauw-gele vlaggetjes op wangen, blauw-gele lintjes op de jas of gewoonweg gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag.

13 maart