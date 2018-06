Politie waarschuwt voor oplichting bij verenigin­gen

19:24 De politie waarschuwt verenigingen in Leusden en Woudenberg voor oplichters. De afgelopen tijd was er een stijging van oplichtingszaken bij verenigingen, waarbij criminelen zich in een e-mail voordoen als de voorzitter en opdracht geven geld over te maken naar een buitenlandse rekening.