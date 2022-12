Geen vuurwerk, wel knallen? Deze kunstenaars helpen je bij het maken van alternatieve knalinstallaties

Alinda (23) gaat naar het WK solar racen in Australië: ‘Het ontwerp van onze zonneauto is nog geheim’

Gaat Nederland het wereldkampioenschap solar racen 2023 in Australië op zijn naam schrijven? De Amersfoortse studente Alinda Dersjant (23) heeft er een belangrijke rol in. Als technisch manager van het Brunel Solar Team heeft ze de leiding over de bouw van de gloednieuwe zonneauto waarmee het team van de TU Delft gaat deelnemen.

