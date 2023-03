Geen woord zo vaak gebruikt als stikstof, maar hoeveel zit er van in de lucht? Dit onderzoek moet het uitwijzen

Geen onderwerp zoveel besproken, als stikstof. Maar hoeveel zit er nou precies van in de lucht in de regio Amersfoort? En hoe zit dat met fijnstof en ammoniak? Lang was dat gissen, maar sinds vandaag staan er in zestig tuinen meetkastjes die ieder stofje nauwkeurig meten. ,,Hoe meer inzicht, hoe beter we er iets tegen kunnen doen.’’