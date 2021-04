Geiten omgekomen door vlammenzee bij schuurbrand in Achterveld

Voor iedereen die zit te springen op een wateruitje in coronatijd: dit zijn de mogelijkhe­den in Voorthui­zen

9:01 Uitjes in coronatijd zijn nog nauwelijks mogelijk. Maar wie van watersporten houdt kan zijn borst natmaken. Het vernieuwde Zeumeren Watersport in Voorthuizen is sinds het paasweekeinde weer open.