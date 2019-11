Geitenlam uit de regio op tafel met kerst? De Nieuwe Riet in Leusden heeft ze!

‘Charmeof­fen­sief’ over ozb-verhoging zet kwaad bloed in Leusden

6:27 De coalitie en oppositie in Leusden staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. De aanleiding is een open brief aan alle Leusdenaren die de drie coalitiepartijen van VVD, CDA en PvdA-GroenLinks verspreidden op internet. Daarin verdedigen de partijen dat zij voorstander zijn van belastingverhogingen in Leusden.