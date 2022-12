Gekantelde camper zorgt voor ruim uur vertraging op A1 richting Barneveld, file loopt op

Kapotte verwarming in sporthal De Toekomst: geen vaccina­ties, wél sporten

De vaccinatielocatie in Bunschoten houdt de komende dagen de deuren gesloten vanwege de kou. Dat heeft de GGD laten weten. Iedereen die in de komende dagen wilde langskomen in sporthal De Toekomst voor een coronabooster, moet uitwijken naar een andere locatie.

12 december