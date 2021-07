Gelderse Staten is vóór fusie Barneveld en Scherpenzeel

Trieste actie: vandalen plunderden speeltuin Hooglander­veen

6 juli Uit een speeltuin in Hooglanderveen is ergens in de afgelopen weken een graafmachine gestolen. De machine, gemaakt van roestvrijstaal, werd van zijn sokkel afgehaald en is daarna niet meer teruggezien. Chris Steijger, van belangenvereniging Hooglanderveen, spreekt van een in en in trieste actie.