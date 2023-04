Gemeente Amersfoort geeft 1000 gratis bomen weg: zo krijg je er een

Fietsboot Eemlijn ligt klaar voor een nieuw seizoen (en er is genoeg nieuws te verwachten)

De Eemvallei en het Gooi ontdekken? Dat kan met de fietsboot Eemlijn, waarbij je je eigen wandel- of fietsroutes uitstippelt. Het toeristische seizoen van fietsboot Eemlijn begint zaterdag weer. Vanaf de Kleine Koppel in Amersfoort gaat de tocht naar Spakenburg. Onderweg wordt aangemeerd in Soest, Baarn en Eemdijk, zowel op de heen- als de terugreis. Gerrit Prins vertelt.