Gemeente Barneveld gaat strijd aan met tegeltuinen

Verdriet bij Waterlijn Amersfoort: Han Gerlings op 84-jarige leeftijd overleden

Amersfoorter Han Gerlings is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Gerlings is een bekende Amersfoorter, vooral omdat hij initiatiefnemer of mede-initiatiefnemer was van het Gilde Eemland, de Waterlijn, de fietsboot Eemlijn en het treintje de Keilijn.

27 augustus