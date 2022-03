Gemeente Nijkerk biedt onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne in hotel De Roode Schuur

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn welkom in hotel De Roode Schuur in Nijkerk. Het hotel aan de Oude Barneveldseweg kan onderdak bieden aan 52 vluchtelingen.

Burgemeester Gerard Renkema: ,,We zijn een gastvrije gemeente én regio waar we ook onze verantwoordelijkheid willen nemen voor het bieden van onderdak aan vluchtelingen die door het oorlogsgeweld moeten vluchten. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat er al de nodige initiatieven zijn van inwoners en organisaties om onderdak en hulp te bieden. Voor mensen in nood organiseren we als gemeente een eerste opvang in hotel De Roode Schuur.’’

De gemeente stemt de noodzakelijke opvang af met de regiogemeenten. Zoals het er nu uitziet, is er in de regio geen noodzaak tot acute opvang in sporthallen, geeft Renkema aan. ,,Maar als dat wel nodig is, zijn we ook daar op voorbereid.’’

Hulp aanbieden

De zoektocht naar meer opvangplekken voor middellange en langere termijn is zowel in de regio als in de gemeente in volle gang. Op nijkerk.eu staat hoe bedrijven en particulieren hulp kunnen aanbieden. Inwoners die overwegen hun huis open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen kunnen contact opnemen met Vluchtelingenwerk via vluchtelingenwerk.nl.

