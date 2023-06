Gemeente: vrijkomen asbest in appartementencomplex gevolg fout saneringsbedrijf

Deze planten en dieren zien we liever niet, maar ze rukken gestaag op: ‘Dit wordt echt een probleem’

Ze zijn een plaag: planten, dieren en insecten die hier niet thuishoren maar overal schade aanrichten en soortgenoten verdringen. De Japanse duizendknoop kennen we al, maar ook de rode Amerikaanse rivierkreeft is al gezien. Ook andere zogeheten ‘invasieve exoten’ rukken in de regio op. Hoe komt dat en wat is ertegen te doen?