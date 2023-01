Gemeenteraad Leusden debatteert over breuk coalitie: ‘We zullen ons minder bescheiden gaan opstellen’

De Leusdense gemeenteraad ging donderdagavond in gesprek over de redenen voor de breuk in de coalitie, en over de vervolgstappen in de formatie. Tijdens het debat overheerste de roep om nader tot elkaar te komen, maar zat er ook boosheid. Ook werd duidelijk dat GroenLinks-PvdA nog geen nieuwe coalitie heeft kunnen vormen.