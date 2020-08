Gepeste Suze (9) uit Spakenburg bedolven onder duizenden lieve berichten na hartenkreet moeder

COLUMN Jeroen Stomphorst: ‘Kennelijk was er een crisis voor nodig om de ambachte­lij­ke winkels te vinden’

9:00 Soms is er ook gewoon nieuws waar je blij van wordt, zeker in deze tijden. Bijvoorbeeld dat de bakker, slager en groenteman in de buurt de afgelopen maanden gigantisch hebben geplust, zoals dat heet. Sommige winkels draaiden een omzet van wel 30 tot 40 procent meer.