Gerard verloor zijn vrouw, wat moet hij nu nog met zijn monumentale pand? ‘Daar mogen vluchtelingen in’

Het verdriet is nog heel vers, maar Gerard van den Tweel is gewoon weer op kantoor. ,,Gisteren zaten er weer honderd kaarten in de bus. Ik ben zo naar bed toe gegaan en lees ze later wel. Ik vind afleiding in mijn werk. Wat moet ik thuis doen? Er is niemand meer tegen wie ik goedemorgen en goedenavond kan zeggen.”