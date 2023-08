Ondanks felle kritiek groen licht voor aanpak gevaarlijk Neptunus­plein: ‘Géén totale oplossing’

De emoties laaien opnieuw hoog op over de toekomst van het Neptunusplein in Amersfoort. Het regent al jaren klachten over verkeerschaos, parkeerproblemen en zwerfafval. Veel buurtbewoners ‘zien absoluut geen heil’ in de voorgestelde metamorfose van de gemeente. Maar de Amersfoortse politiek geeft toch groen licht. ,,Dit is géén totale oplossing van de problemen.”