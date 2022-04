Gesprongen waterleiding aan Hoefseweg in Amersfoort: test- en vaccinatielocatie zonder water

Sparta Nijkerk zakt als een plumpud­ding in elkaar: ‘Het is zo voorspel­baar geworden’

Uitgerekend nu voor het eerst in drie jaar de competitie wordt afgemaakt, zakt Sparta Nijkerk als een plumpudding in elkaar. De 0-1 nederlaag tegen Sportlust’46 past naadloos in de misère.

24 april