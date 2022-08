Gestrande wedstrijdduiven nog niet opgehaald uit het asiel: ‘We hebben er een paar vrijgelaten’

De elf wedstrijdduiven die in het asiel in Soest worden opgevangen nadat ze in vermoeide toestand werden aangetroffen door inwoners, zijn nog niet opgehaald door hun eigenaren. De vogelopvang in Soest heeft enkele duiven die zijn opgeknapt al losgelaten, in de hoop dat ze zelf naar huis vliegen.